I servizi in abbonamento di Playstation e Xbox sono simili ma molto diversi, ecco le differenze

Una sfida infinita che durerà per sempre: nonostante PlayStation e Xbox abbiano portato nel tempo esclusive uniche che hanno sempre caratterizzato in modo caratteristico i due mondi a confronto, sembra che ultimamente l’abbonamento ai servizi premium che permette l’accesso ad una vasta di libreria di giochi in streaming stia appianando le divergenze.

Ma nonostante questo, ci sono ancora delle profonde differenze che bisogna notare e valutare quando si decide di scegliere Playstation Plus o l’Xbox Game Pass.

Questo perchè Microsoft ha deciso di includere all’interno dell’abbonamento anche i giochi che vengono presentati al day one, una scelta non condivisa da Sony. Ma nonostante questo, sembra che le cose stiano andando bene per entrambe, dato che nessuna delle due ha intenzione di modificare nulla.

Strategia che vince non cambia

“Siamo soddisfatti della nostra strategia“, ha affermato Nick Maguire, responsabile di Sony. “Inserire i giochi un po’ più avanti nel ciclo di vita ha significato che possiamo raggiungere più clienti 12, 18, 24 mesi dopo che sono stati rilasciati. Occasionalmente, ci sarà l’opportunità vedere qualche gioco appena uscito, come Stray“, continua Maguire.

“Stiamo costantemente elaborando quale sia la strategia giusta per andare avanti“, spiega. “Come si evolveranno le abitudini dei giocatori e come possiamo assicurarci che il servizio soddisfi le necessità dei giocatori del futuro? Non posso dire altro al momento, ma ovviamente ci stiamo tenendo vicino e pensando al ruolo che Plus può svolgere andando avanti.”

Nel frattempo, per tutti gli appassionati e gli abbonati al servizio PS Plus, Premium ed Extra bisogna sapere che sono usciti i nuovi giochi gratuiti di giugno 2023, e citandone alcuni troviamo: Far Cry 6, Inscryption, TMNT e tanti altri.