I dati di milioni di utenti sono effettivamente in serio pericolo, una falla nel 4G potrebbe portare al furto di informazioni sensibili, provocando non pochi problemi per tantissimi utenti sul territorio mondiale, senza che nessuno possa effettivamente fare nulla per impedirlo.

Un bug che si conosce ormai da diversi anni, ma al quale è impossibile riuscire a frapporre una toppa o una soluzione, questa è la verità, infatti non è possibile “incolpare” nessuno della problematica, per il semplice fatto che sembra essere impossibile riuscire ad impedire che il meccanismo possa essere sfruttato per rubare i dati sensibili degli utenti.

Approfittate delle offerte Amazon disponibili in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale, le potete avere solamente a questo link.

Falla 4G, i dati degli utenti sono in pericolo

La falla 4G può essere sfruttata dai malviventi, ma onde evitare inutili allarmismi, ci teniamo a precisare essere una procedura molto complessa che richiede il possesso di apparecchiature particolarmente costose. Per questo motivo rappresenta una possibilità assolutamente remota, sebbene sia a tutti gli effetti una possibilità.

Il motivo è semplice, il malvivente dovrebbe crearsi una vera e propria antenna portatile, ed allo stesso tempo ritrovarsi nelle immediate vicinanze della vittima. Il bug consiste nella possibilità che lo smartphone si colleghi ad una antenna fittizia, pensando possa essere quella originale, portando di conseguenza il malvivente ad avere libero accesso ai dati sensibili, e tutto ciò che contiene il dispositivo mobile (incluse le eventuali chiamate).

L’unica soluzione è controllare attentamente, e periodicamente, lo stato del proprio smartphone, per essere sicuri che non si presentino differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.