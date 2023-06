Dart AE, gli aeromobili a idrogeno presto regneranno su tutti

L’idea di velocità sta per essere ridefinita grazie a Dart AE, un aereo sperimentale ipersonico sviluppato da Hypersonix, un’azienda australiana leader nell’ingegneria aerospaziale. Dart AE, che non è un’astronave di fantascienza ma una piattaforma di volo ipersonica senza equipaggio, ha l’obiettivo di raggiungere la velocità ipersonica di Mach 7, alimentato da idrogeno verde.

Dart AE: qual è il suo obiettivo?

Hypersonix è specializzata in tecnologia ipersonica e motori scramjet, e Dart AE è la dimostrazione della sua maestria. Questo veicolo è stato progettato per studiare le condizioni di volo, la trasmissione dati e la manovrabilità a velocità stratosferiche in collaborazione con il Dipartimento della Difesa Australiana.

La tecnologia alla base di Dart AE è davvero affascinante. Hypersonix ha presentato una versione dimostrativa della sua tecnologia scramjet alimentata ad idrogeno, costruita in Compositi Ceramici a Matrice ad Alta Temperatura (HTCMCs) da un rinomato produttore aerospaziale europeo. Il motore scramjet SPARTAN, stampato in 3D in Australia, è una meraviglia tecnologica capace di raggiungere velocità fino a Mach 7. I progettisti stanno lavorando per affinare il design e le tecniche necessarie per offrire una versione capace di operare a velocità fino a Mach 12 e resistere alle sollecitazioni di voli frequenti.

La cosa più impressionante di Dart AE però è che è alimentato ad idrogeno verde. Non solo stiamo parlando di velocità ipersonica, ma stiamo anche parlando di volo sostenibile. Questa combinazione di velocità e sostenibilità offre una visione affascinante del futuro del trasporto aereo. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, Dart AE rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui i viaggi aerei saranno sia incredibilmente veloci che ecologicamente sostenibili.