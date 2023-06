App pericolose, se non vuoi gettare il telefono ti consigliamo di rimuoverle immediatamente

Nell’era digitale in cui viviamo, gli smartphone sono diventati una componente fondamentale della nostra vita quotidiana. Non solo ci permettono di comunicare, ma ci offrono anche una vasta gamma di funzionalità, grazie alle numerose applicazioni disponibili su Play Store o App Store. Tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia, anche i malintenzionati hanno sviluppato nuovi metodi per truffare e rubare denaro, tra cui la creazione di malware, virus molto pericolosi che possono svuotare i nostri conti bancari.

App pericolose: come si chiama il nuovo virus?

Uno dei malware più pericolosi è SharkBot, un virus che si insidia in alcune applicazioni e ruba i nostri dati sensibili, tra cui quelli relativi al nostro conto corrente. Tale virus, identificato per la prima volta nel 2021, è diventato ancora più potente e pericoloso, capace di sovrapporsi a una finestra aperta e apparire come un’app legittima. Una volta installato, esso può rubare i cookie di accesso ai conti bancari, dati di login e password, e persino registrare tutte le operazioni eseguite sulla tastiera dello smartphone.

Le vittime più a rischio sono gli utenti Android, in particolare quelli che hanno installato MisterPhoneCleaner e Kylhavy Mobile Security. Queste app, che in teoria dovrebbero proteggere da attacchi cyber, sono state in realtà usate come esca per diffondere il malware. Nonostante siano state rimosse dal Play Store, si stima che prima della scoperta del malware, esse siano state installate da circa 60.000 utenti.

Quindi, se hai queste applicazioni sul tuo smartphone, è consigliabile disinstallarle immediatamente e aggiornare il tuo dispositivo per garantire la sicurezza. Ricorda, la protezione dei tuoi dati personali e finanziari è di fondamentale importanza in un mondo sempre più digitalizzato. Mantieni aggiornato il tuo dispositivo, scarica solo applicazioni da fonti affidabili e fai attenzione a qualsiasi comportamento sospetto sul tuo smartphone.