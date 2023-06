WhatsApp ha lottato a lungo contro lo spionaggio ed è riuscita a debellarlo. Non esistono infatti più applicazioni che, anche a pagamento, possano riuscire a scoprire le conversazioni di altri utenti iscritti alla piattaforma.

Ci sarebbe però ancora qualcosa di molto utile per gli spioni di turno, questa volta però molto meno invasivo.

WhatsApp: con questo trucco potrete spiare chiunque volete ma senza scoprire le conversazioni

Col passare del tempo sono stati davvero tanti gli aggiornamenti che WhatsApp ha riportato per il suo pubblico, i quali hanno stupito e non poco. Secondo quanto riferito dalle principali indiscrezioni, ce ne saranno ancora molti altri, i quali potrebbero lasciare il segno. Ovviamente che nessuno si aspetti che WhatsApp improvvisamente conceda la possibilità di spiare il prossimo, visto che, come già detto, è una situazione che il colosso della messaggistica ha combattuto per lunghi anni arrivando anche ad una vittoria parziale. Esatto, viene definita parziale perché esiste ancora un’applicazione che sarebbe in grado di spiare le persone, tenendo traccia dei loro movimenti.

L’app di cui tutti ormai stanno facendo utilizzo è quella che prende il nome di Whats Tracker, davvero utile se volete ficcare il naso negli affari altrui. Quello che potrete sapere sarà solo l’orario preciso di entrata o di uscita da WhatsApp di uno o più utenti.

Basterà infatti scegliere il numero o i numeri delle persone da monitorare per sapere perfettamente quando saranno online. Alla fine della giornata verrà predisposto per gli utenti che usano l’applicazione anche un report completo con tutte le informazioni. Almeno per il momento l’applicazione è ancora disponibile ma soprattutto in maniera gratuita.