TIM regala il 5G e offre 150 giga al mese, si parte da 7 euro

La filosofia di TIM è cambiata radicalmente. Se prima questo gestore era solito tenere mediamente alti i prezzi delle sue offerte, giustificando il tutto con una grande qualità, ora lo spartito è cambiato. L’azienda infatti propende per costi molto più contenuti e per una grande abbondanza di minuti, messaggi e giga.

TIM: queste sono le sue offerte migliori della gamma Power, c’è anche il 5G

Quando si parla di ricezione, uno dei migliori gestori in assoluto è di certo TIM. Esatto, non bisognerà preoccuparsi della zona in cui ci si trova, visto che la ricezione risulta ottimale su tutto il territorio italiano, sia per il 4G che per il 5G.

Tra le offerte più sottoscritta nell’ultimo periodo c’è quella che TIM denomina Power Supreme Web Easy. Si tratta della migliore soluzione se si vuole avere tutto per un prezzo molto basso, più in particolare 7,99 € al mese. Al suo interno ecco minuti e messaggi illimitati verso tutti con 150 giga per navigare sul web in 4G. L’offerta è destinata a chi proviene da Iliad, Poste Mobile e altri MVNO.

Non finisce però qui, visto che c’è anche un’altra soluzione per chi vuole più qualità accontentandosi di una riduzione dei contenuti interni. Per questo motivo nasce la TIM Power Smart 5G, offerta che parte da minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori offrendo però 50 giga in connessione 5G, la quale viene permessa gratuitamente. Il prezzo è di 9,99 € al mese ma solo per gli utenti che provengono da gestori come WindTRE, Vodafone e Very Mobile.