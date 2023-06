Le SIM card possono valere migliaia di euro, una notizia tanto inaspettata quanto curiosa, proprio perché tanti di noi gettano alle ortiche il vecchio numero di telefono, senza nemmeno pensarci, quando in realtà si nasconde comunque un collezionismo sommerso che è possibile sfruttare pienamente.

Chiaramente non tutti i numeri valgono cifre così elevate, solamente quelli definiti Top Number o Gold Numer, si tratta a tutti gli effetti di numeri con sequenze fisse (ad esempio cifre uguali o ripetute), che possono catturare sin da subito l’attenzione dei collezionisti del settore.

SIM card fortunate, ecco i numeri migliori

La maggior parte dei numeri è possibili venderli sui gruppi Facebook, ma effettuando alcune ricerche troverete delle vere e proprie aste online anche direttamente su eBay. Le valutazioni variano in relazione al numero stesso, oltre alle sequenze di cui vi parlavamo sopra, possono risultare interessanti anche gli esemplari con inclusi 666 (il numero del diavolo) o 888 (il numero di Gesù).

Un esempio della portata del fenomeno può essere una recente asta organizzata a scopo benefico, dove hanno partecipato oltre 600 appassionati, con offerte che hanno raggiunto addirittura gli 8600 euro, scendendo poi verso 2210 euro o 343 euro. Cifre non eccessivamente alte, ma se considerate di cosa effettivamente stiamo parlando, potete capire che a tutti gli effetti basta davvero poco per guadagnare denaro (in Gran Bretagna, ad esempio, un numero è stato venduto a 20 mila sterline).

Che state aspettando? controllate gli armadi o la cantina, alla ricerca della SIM perduta!.