Un team internazionale di ricercatori ha scoperto un pianeta extrasolare che orbita attorno a due stelle, evocando immagini di Tatooine, il pianeta natale di Luke Skywalker nella saga di Star Wars. Il pianeta, chiamato Toi-1338c o BEBOP-1c, ha una massa 65 volte superiore a quella della Terra.

Pianeti extrasolari: ecco perché somiglia a Tatooin

Il sistema Toi-1338, noto anche come BEBOP-1, è stato studiato attraverso il progetto Binaries Escort By Orbiting Planets. Il pianeta è emerso attraverso la tecnica della velocità radiale, che analizza l’influenza gravitazionale dei pianeti sulla stella madre. Questo metodo differisce dal metodo del transito più comunemente utilizzato, che si basa sulle fluttuazioni dell’illuminazione delle stelle causate dal passaggio dei pianeti.

La scoperta è stata quasi casuale. I ricercatori stavano cercando di determinare la massa di Toi-1338b, un altro pianeta del sistema scoperto nel 2020, quando i dati raccolti hanno rivelato l’esistenza di un secondo pianeta. Toi-1338c ha una massa 65 volte superiore a quella della Terra e impiega 215 giorni per completare un’orbita attorno alle sue due stelle.

Attualmente, sono noti solo 12 sistemi con pianeti che orbitano attorno a due stelle, e solo due di questi sono sistemi multiplanetari, con più di un pianeta. Il sistema Toi-1338 ne fa parte. Tale scoperta offre nuove opportunità per comprendere la formazione e l’evoluzione dei sistemi planetari. La scoperta di Toi-1338c è anche un promemoria dell’importanza della collaborazione internazionale in campo scientifico. Il team di ricerca era composto da scienziati di diverse istituzioni in tutto il mondo, tra cui l’Università di Birmingham nel Regno Unito, l’Università Statale di San Diego, l’Università di Ginevra e l’Università Statale dell’Ohio. Questa collaborazione ha permesso di combinare diverse competenze e risorse per raggiungere un obiettivo comune.