Netflix entra nel mondo dello sport in diretta: primo evento di golf in arrivo. Ecco cosa aspettarsi!

Non sembra essere un periodo perfetto per Netflix, o meglio per tutti i suoi utenti che sono stati colpiti dalle ultime decisioni. Nonostante la piattaforma di streaming online abbia fatto sapere di aver aumentato il numero degli abbonati in seguito alla sua decisione di vietare la condivisione delle password al di fuori del nucleo familiare, qualcuno sarebbe rimasto scottato a tal punto da abbandonare.

Nell’attesa di riuscire ad inquadrare meglio la metodologia con cui servirsi della piattaforma dopo questi cambiamenti, sembrerebbe essere in arrivo un ulteriore cambiamento che concederà a Netflix la facoltà di trasmettere nuovi eventi.

Netflix pronta a trasmettere il suo primo evento sportivo live, si tratta del golf

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal Wall Street Journal, Netflix sarebbe all’interno di alcune trattative che potrebbero portarla a trasmettere il suo primo evento sportivo in diretta.

L’obiettivo dell’azienda sarebbe quella di creare qualcosa di nuovo, per cui si potrebbe pensare al lancio di un torneo di golf al quale parteciperanno diverse celebrità, sia provenienti da quel mondo che da altri ambienti come ad esempio dalla serie Drive to Survive improntata sulla Formula 1.

Tutto potrebbe avvenire quindi in live streaming, andando a contrastare la rivale per eccellenza che in questo momento risponde al nome di Prime Video. Quest’ultima è stata in grado infatti nelle ultime due stagioni di trasmettere diversi eventi in live, tra cui la Uefa Champions League.

Si avranno informazioni a riguardo proprio durante i prossimi giorni, ma la sensazione è quella che Netflix voglia a tutti i costi lanciarsi in questo mondo.