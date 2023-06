Arrivano su Netflix le serie TV più attese dell’anno: ecco i titoli imperdibili di Giugno!

Giugno 2023 si preannuncia come un mese ricco di novità per gli abbonati Netflix, con una serie di nuove uscite molto attese. Tra queste, spiccano il gran finale di "Non ho mai", la nuova serie di Zerocalcare "Questo mondo non mi renderà cattivo" e la sesta stagione di "Black Mirror".