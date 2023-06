Huawei Nova 11 Pro è il nuovo smartphone su cui puntare nel momento in cui si fosse alla ricerca di un dispositivo che permetta di scattare ritratti di grande effetto, mantenendo ugualmente un design particolarmente elegante ed unico nel proprio genere. Il dispositivo fa il proprio debutto con la tecnologia XD Portrait, andando altresì ad integrare un’estetica che punta forte sulla combinazione di vetro Kunlun Glass (per una maggiore resistenza) e l’estetica Super Star Orbit Ring.

Il display, da 6,78 pollici di diagonale (integra tecnologia Display Turbo per maggiori prestazioni), riesce a garantire una presa confortevole e sicura, con una maggiore resistenza alle cadute, 10 volte superiore rispetto al normale. Il design è sicuramente il suo punto di forza, cerca di avvicinarsi ai giovani, con un carattere dinamico, la cover posteriore in pelle vegana con loghi in rilievo, e colorazioni Green/Black.

Huawei Nova 11 Pro – la modalità ritratto

L’altro punto di forza è sicuramente la modalità Ritratto, per la prima volta con XD Portrait, una tecnologia che può mettere in risalto i dettagli anche con scarsa illuminazione, mantenendo i colori decisamente più fedeli della concorrenza. Questo è possibile grazie ad una doppia fotocamera frontale, un setup composto da una Ultra Portrait da 60 megapixel, con angolo di visione di 100 gradi e registrazione in 4K, ed un sensore da 8 megapixel per ritratti ravvicinati (con zoom ottico 2X).

Nella parte posteriore sono disponibili una camera Ultra Vision da 50 megapixel, con sensore RYYB per gli scatti in notturna, ed una macro-ultragrandangolare da 8 megapixel, per dettagli più precisi (a cui si aggiungere il sensore laser per la messa a fuoco). Il sistema operativo si affida all’interfaccia grafica EMUI 13, con le classiche funzioni, tra cui Super Device, Multi-Screen Collaboration, Super Memo e SuperHub, nonché il Game Engine aggiornato per ottimizzare le prestazioni in fase di gaming.

La batteria, da 4500 mAh, supporta la ricarica rapida a 100W (Huawei SuperCharge Turbo), con il passaggio dallo 0 al 100% in soli 20 minuti con display disattivo. Il prodotto può essere acquistato a partire da oggi su Huawei Store, al prezzo di listino di 699,90 euro. Coloro che lo acquisteranno entro e non oltre il 9 luglio potranno avere anche gli auricolari wireless Huawei Freebuds 5i, a titolo gratuito, del valore commerciale di 99,90 euro.

Per maggiori informazioni vi potete collegare sul sito ufficiale.