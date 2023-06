Nonostante l’evento Showcase di Xbox sia terminato, è stata presentata una versione Extened che si è appunto “estesa” oltre la data di programmazione stabilita e che ha svelato delle novità che sono state molto gradite dai fan.

Tra date di uscita di nuovi titoli degli Studios Xbox, nuovi trailer e l’annuncio di funzioni innovative, ecco tutto quello che è stato annunciato fino ad oggi.

Microsoft ha dichiarato che “ci saranno ulteriori approfondimenti per diversi titoli annunciati come: Avowed, Towerborne, Senua’s Saga: Hellblade II, The Elder Scrolls Online: Necrom e Microsoft Flight Simulator e Dune Expansion e molti altri”.

Ecco di seguito gli annunci che sono stati svelati

Finalmente ecco svelata la lista di tutti gli annunci in merito ai nuovi titoli ed espansioni che usciranno a breve: