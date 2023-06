Conti correnti svuotati, ecco come fanno a rubare tutto dalla banca

Le truffe che riescono a svuotare i conti correnti, sono nostro malgrado sempre più comuni di quanto effettivamente vorremmo vedere. Il meccanismo che le regola, nonostante comunque siano anni che vengono pubblicati articoli che cercano di mettere in guardia gli utenti, affonda a piene mani nel mondo del phishing. Ma di cosa si tratta realmente?.

Il raggiro, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, viene completato con l’avvallo del cliente finale, infatti è quest’ultimo a fornire al malvivente i dati di accesso al proprio conto corrente, senza effettivamente che lo voglia fare. La banca, di per sè, se non continuando a pubblicare comunicati in cui invita a prestare attenzione, non può fare davvero nulla per evitarlo, per questo nulla le si può inputare.

Conti correnti, le truffe che li svuotano

La truffa ha inizio con l’invio di un messaggio di posta elettronica, o un SMS, in cui il malvivente si finge letteralmente l’istituto di credito (comunemente definita banca), richiedendo la pressione di un link interno, per accedere direttamente al conto corrente bancario, in quanto sarebbe necessario per combattere un tentativo di accesso indesiderato, o per verificare un addebito/accredito non previsto.

E’ superfluo sottolineare che non bisogna assolutamente seguire le indicazioni, poiché vi ritrovereste collegati ad un sito internet che a prima vista sembrerebbe identico all’originale, ma che in realtà nasconde un’insidia non da poco. Il server su cui è salvato è di proprietà dei malviventi, i quali si ritroverebbero a poter collezionare tutte le informazioni digitate, potendo quindi accedere a tutto il vostro conto corrente o dati personali.