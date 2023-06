Chiavetta USB Samsung scontata del 50%

A tutti quanti noi è capitato di dover trasportare un file, una foto, un documento, da un dispositivo all’altro. Nel caso in cui il file sia troppo pesante per una mail ci serve un prodotto.

Parliamo di una comunissima chiavetta USB, o flash drive che sia. La piattaforma Amazon ne sta proponendo una Samsung scontata del 50%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Offerta Samsung flash drive Champagne silver 64 GB Compatibile con USB Gen. 3.1 e versioni precedenti

Velocità di lettura fino a 300 MB/s, le performance possono variare in base alla capacità

Proteggi i tuoi dati con 4 livelli di protezione: acqua, campi magnetici, alte temperature e urti

Unità flash mobile per archiviazione estesa e trasferimenti di file semplici tra smartphone, tablet e PC

Progettato come un portachiavi per prevenire la perdita

Flash drive Samsung al 50% su Amazon

La flash drive in questione è compatibile con USB Gen. 3.1 e versioni precedenti, ha una velocità di lettura fino a 300 MB/s, le performance possono variare in base alla capacità. Protegge i vostri dati con 4 livelli di protezione: acqua, campi magnetici, alte temperature e urti. La chiavetta USB Samsung è progettata come un portachiavi, per prevenirne la perdita essendo un oggetto abbastanza piccolo.

Di questi prodotti ne troviamo a migliaia, difficile è trovarne uno con una qualità alta ad un prezzo molto competitivo. Su Amazon è disponibile nel taglio di memoria da 64 GB al prezzo di soli 13.99 euro invece di 27.99 euro, scontata del 49%. Il taglio da 128 GB è invece proposto a 22.99 euro invece di 24.99 euro ed infine quello da 256 GB costa 37.92 euro invece di 71.79 euro, anche in questo caso scontata quasi del 50%.

I colori disponibili sono Silver e Black, in base alle vostre esigenze o semplicemente in base al colore del vostro computer. Potete visitare la pagina ufficiale della piattaforma seguendo questo link!.