Il Play Store è pronto a riservare non poche sorprese per tutti gli utenti che vogliono avere il massimo delle possibilità di risparmio, senza doversi minimamente preoccupare dei prezzi da pagare. In questi giorni sono disponibili numerosi sconti speciali applicati sulle migliori app e giochi per Android, scopriamoli assieme.

Come ci raccomandiamo di solito, ricordiamo che le offerte indicate nell’articolo sono attive per un periodo di tempo estremamente limitato, di conseguenza consigliamo di approfittarne il prima possibile, onde evitare che vengano disattivate prima di poter compiere l’acquisto.

Se volete le offerte Amazon, ecco qui il nostro canale Telegram dedicato, con tanti codici e coupon gratis.

App e Giochi Android, ecco gli sconti migliori

Gli sconti di oggi sono perlopiù legati al mondo dei giochi Android, con la possibilità comunque di accedere a Sheltered, un titolo relativamente recente e di ottima qualità, che oggi costa solamente 1,09 euro (LINK), oppure anche Riven, il sequel di Myst, venduto sul Play Store alla modica cifra di 1,09 euro (LINK). Volendo invece attingere a titoli più semplici, il consiglio è di puntare direttamente su The Bug Butcher, il cui prezzo è comunque di 1,09 euro (contro i 2,09 euro di listino, LINK).

Le suddette sono le promozioni più recenti, questo non impedisce alle più datate di far sentire la propria voce, come Death Road to Canada, disponibile a 4,09 euro (LINK), ma anche Neoteria, in vendita a 1,09 euro (LINK), per finire con la coppia di Gunslugs (LINK).

Per approfittare degli sconti, non dovete fare altro che premere la parola “link” a fianco del nome degli stessi, ed il gioco è fatto.