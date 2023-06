Una falla nel 4G potrebbe causare non pochi problemi agli utenti, in quanto si ritroverebbero con i dati completamente rubati, senza poter fare nulla per impedirlo. Gli stessi operatori telefonici, dal canto loro, non possono in nessun modo combattere la problematica, nonostante i tanti anni a disposizione, al giorno d’oggi non è ancora stata trovata una soluzione.

Prima di creare inutili allarmismi, è bene sapere che la falla di cui vi parliamo, per essere sfruttata pienamente, richiede attrezzature molto costose e la volontà del malfattore di colpire una presa ben precisa, trovandosi nelle immediate vicinanze della stessa. Per questi motivi la possibilità di assistere al furto di dati sensibili per la falla del 4G, si tratta di una ipotesi decisamente remota.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, ricordatevi di aprire subito i nuovi codici sconto disponibili solamente sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Falla 4G, in cosa consiste il problema

Diverso tempo fa è stata scoperta una falla che permetterebbe ai malviventi di creare una antenna fittizia, a cui lo smartphone si potrebbe collegare, pensando comunque di collegarsi al ripetitore standard, riuscendo così ad accedere a tutti i dati sensibili. La messa in pratica della procedura, come anticipato, risulta essere particolarmente difficoltosa, poiché comunque il malvivente deve trovarsi il più vicino possibile alla propria vittima, in quanto comunque il singolo smartphone deve potersi collegare all’antenna, in caso contrario tutto sarebbe vano.

Una problematica che attanaglia il 4G da ormai svariati anni, per la quale purtroppo non è ancora stata trovata una soluzione efficace che possa permettere di combatterla compiutamente.