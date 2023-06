WhatsApp riduce notevolmente le distanze da Telegram, applicazione di messaggistica istantanea che, nonostante al giorno d’oggi conti un numero di utenti giornalieri inferiori (700 milioni contro più di un miliardo), si ritrova più avanzata in termini di funzioni messe a disposizione dei singoli consumatori.

Nell’ultimo periodo l’app di Meta è riuscita a soddisfare pienamente le aspettative, proponendo prima la modifica dei messaggi inviati (entro 15 minuti dall’invio), passando per la possibilità di creare una chat privata con sé stessi, mediante la quale riuscire a condividere messaggi e allegati, senza doverli inviare ad altri utenti. Le novità fortunatamente non terminano qui, proprio perché WhatsApp si appresta ad introdurre i messaggi effimeri.

WhatsApp, ecco la nuova funzione

La funzione di cui vi parliamo può darsi che l’abbiate sentita nominare come messaggi che si autodistruggono, indipendentemente dalla nomenclatura il risultato finale non cambia: gli utenti possono scegliere un timer di autodistruzione, al termine del quale il messaggio selezionato si cancellerà in automatico dai server di WhatsApp.

Il tutto è stato creato e pensato per garantire la massima privacy agli utenti, i quali si ritroveranno a stare molto tranquilli nell’invio di messaggi, poiché i cosiddetti effimeri non potranno essere copiati dal destinatario, né potrà essere effettuato uno screenshot (acquisire la schermata, per intenderci). Tutte piccole attenzioni che limano di molto le necessità odierne, cercando di rendere WhatsApp sempre di più al passo con i tempi.