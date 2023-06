È ufficialmente tornata un’importante promo che contraddistingue il noto operatore virtuale Very Mobile. La promo in questione offre a chi l’attiva la possibilità di avere il doppio dei Giga per navigare di più nel periodo estivo.

L’iniziativa è chiamata Giga X2 e consente di avere per chi sceglierà l’operatore entro il 17 luglio, fino a 600 Giga per i primi 6 mesi. Dunque, una ghiotta occasione per chi ha intenzione di navigare a lungo in questa calda estate.

Very Mobile, fino a 600 Giga per i nuovi

La promozione Giga X2 prevede il raddoppio del traffico a disposizione per poter navigare in Internet nel nostro Paese. Scegliendo una delle seguenti offerte, possiamo attivare questa importante promo.

Per i clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri (1 Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU).

Le offerte da cui bisogna provenire:

minuti, SMS illimitati, 220 Giga, 9,99 euro al mese;

minuti, SMS illimitati, 150 Giga, 7,99 euro al mese.

Per i nuovi numeri:

minuti, SMS a consumo, 300 Giga, 13,99 euro al mese;

Minuti e SMS illimitati, 220 Giga, 9,99€ al mese;

Minuti e SMS illimitati, 150 Giga, 7,99€ al mese;

Per i clienti TIM, VODAFONE, WINDTRE, KENA, HO e SPUSU Tim, Vodafone, WindTre, Ho, Kena e Spusu:

minuti, SMS illimitati, 220 Giga, 13,99 euro al mese;

Minuti, SMS illimitati, 150 Giga, 12,99 euro al mese;

L’attivazione è gratis. Per sei mesi dall’attivazione, quindi, le offerte con voce e dati con 150 Giga, ne metteranno a disposizione 300 e quelle con 220 Giga, 400. Per chi attiverà un nuovo numero, avrà 600 Giga e non 300, ma il contributo di attivazione sarà di 9,99 euro.