Tesla continua a spingere i limiti dell’innovazione con il lancio della sua nuova Model S Plaid, una berlina che combina l’eleganza e il comfort con le prestazioni di una supercar. Questa vettura rivoluzionaria, con oltre 1000 CV, offre prestazioni che sfiorano quelle delle monoposto di Formula 1.

Tesla: le caratteristiche del colosso

La Model S Plaid è alimentata da tre motori elettrici sincroni a magneti permanenti, i primi ad avere i rotori in carbonio brevettati. Questi motori, combinati con una batteria di 100 kWh, permettono alla vettura di raggiungere una velocità massima di 322 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi. Le prestazioni sono accompagnate da un’autonomia di 600 km in modalità Soft.

Nonostante le sue prestazioni da supercar, la Model S Plaid mantiene l’eleganza e il comfort di una berlina. L’abitacolo minimale, caratteristico delle vetture Tesla, offre ampio spazio e un’esperienza di guida confortevole. Il volante Yoke, tagliato, potrebbe non piacere a tutti per la sua maneggevolezza nelle curve, ma contribuisce all’estetica futuristica della vettura. Inoltre, due schermi, uno nella parte anteriore ed uno nella parte posteriore dell’auto, consentono a tutti i passeggeri di gestire i comandi della vettura o di intrattenersi con le app presenti sul sistema di infotainment.

La Model S Plaid è disponibile a partire da 115.000 euro, un prezzo che può salire fino a 140.000 euro con l’aggiunta di vari optional, tra cui il pacchetto di guida autonoma. Con il suo mix di prestazioni, comodità, velocità ed eleganza, la Model S Plaid rappresenta un passo avanti significativo nel mercato delle auto elettriche, offrendo un’alternativa rivoluzionaria sia per gli amanti delle emozioni forti che per gli appassionati di viaggi lunghi e comodi.