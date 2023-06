Guai grossi per Sony: sembra infatti che nemmeno nel 2023 PlayStation riuscirà a partecipare alla Gamescom 2023. Stiamo parlando di una convention che ospita gli eventi relativi al mondo del gaming più conosciuta e discussa al mondo.

Eppure non sembra essere un problema di Covid, dato che l’evento anche in piena pandemia è riuscita a mandare avanti degli show organizzati online nel 2021 e di persona nel 2022.

E se volessimo contare i partecipanti di quest’anno, il numero sarebbe ancora più grande rispetto gli anni scorsi, dato che sono in molti quelli che hanno voglia di godersi esperienze del genere senza dover indossare una mascherina. Storia diversa per Xbox invece, che come tutti gli hanno ha confermato la sua partecipazione già parecchio tempo fa.

E adesso cosa succederà a Sony?

Nonostante questo comunque, potrebbe comunque fare una piccola comparsata durante le fasi in cui vengono annunciati i nuovi giochi della stagione, ma non ci sono sicurezze in merito e non è stato annunciato niente di ufficiale.

Nonostante ci abbiano provato in molti, nessuno ha capito il vero motivo dietro le scelte di Sony in merito a questa strategia di marketing. Ricordiamoci che è stata la prima a non voler partecipare volutamente all’E3 alcuni anni fa.

Per adesso , i partner che hanno dichiarato ufficialmente la loro presenza all’evento sono Xbox, così come 2K Games, Ubisoft, THQ Nordic e Koch Media. Ma a sorpresa troviamo anche Nintendo e Bandai Namco. Ma il programma non finirà qui, perchè si prevede l’uscita di importanti leak verso la fine di agosto.