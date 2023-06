WindTre ha aggiornato il suo pacchetto di offerte operator attack. Alcuni nuovi clienti hanno ora la possibilità di ricevere fino a 150 GB di traffico dati a soli 5,99 euro al mese grazie alle offerte WindTre GO.

A differenza delle tariffe standard dedicate ai clienti che effettuano la portabilità del numero tramite il sito ufficiale dell’operatore, le nuove offerte WindTre GO sono disponibili soltanto nei punti vendita abilitati e soltanto in alcune regioni selezionate dall’operatore, nello specifico: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

WindTre GO: nuove offerte per i clienti Iliad e MVNO!

I residenti nelle regioni appena elencate che desiderano trasferire il numero a WindTre non possono perdere l’occasione di attivare le nuove offerte del pacchetto GO. Recandosi nei negozi abilitati è possibile conoscere tutte le opzioni lanciate del gestore che, a partire dal 9 giugno, permette di ottenere fino a 150 GB di traffico dati a un costo di soli 5,99 euro al mese.

I nuovi clienti provenienti da alcuni MVNO, fatta eccezione per ho. Mobile, Kena Mobile, Poste Mobile e altri operatori, hanno a disposizione la nuova offerta WindTre GO 150 XS Easy Pay a soli 5,99 euro al mese. L’offerta permette di ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Come già anticipato, l’attivazione può essere effettuata esclusivamente nei negozi abilitati e nelle regioni indicate dal gestore. I clienti dovranno saldare una spesa iniziale di 4,99 euro al mese e dovranno mantenere attiva la nuova SIM per almeno 24 mesi.

WindTre potrebbe presto interrompere l’attivazione delle offerte o sostituirle con delle nuove tariffe, si consiglia quindi di richiedere le dovute informazioni presso i centri abilitati così da conoscere tutti i dettagli utili!