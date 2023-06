Meteo: Le Migliori App per il Tuo Cellulare. Scoprile e Scegli Quella più Adatta a Te

La funzione meteo è molto spesso già presente all’interno dei nostri smartphone, tuttavia, a volte, nei casi in cui vi è in programma un viaggio all’estero o per esigenze varie, si richiede la necessità di affidarsi ad applicazioni più precise, in grado di fornire ora dopo ora informazioni relative ai cambiamenti meteorologici.

A tal proposito, esistono per i dispositivi Android e iOS una molteplicità di applicazioni che differiscono tra di loro per affidabilità, precisione di informazioni, grafica e molto altro.

Meteo, la nostra lista

Di seguito riportiamo la lista delle app meteo più affidabili e ben progettate del momento.

Meteo e Radar;

Si tratta senza dubbio dell’app meteo più affidabile mai stata creata, ed è disponibile sia per dispositivi Android sia per iOS.

La particolarità di questa applicazione sta nel fatto che non fornisce solamente informazioni circa il meteo, le temperature e così via, ma offre anche la possibilità di accedere alle immagini via satellite che mostrano in maniera piuttosto accurata gli spostamenti delle temperature, eventuali precipitazioni e altro ancora per i successivi 90 minuti.

Inoltre, ci fornisce una molteplicità di informazioni non solo relative al tempo ma anche in riferimento alle condizioni del mare, i raggi uv e il grado di umidità circostante;

Meteo Aeronautica;

Si tratta dell’app dell’Aeronautica militare, quindi si può star certi che sia molto affidabile, in quanto i dati sono raccolti appunto dal servizio militare.

Offre inoltre informazioni relative al vento, le condizioni del mare e l’umidità. L’unica pecca dell’app sta nella grafica che non si mostra particolarmente piacevole da guardare in quanto non è stata creata per questo scopo.

Tuttavia se ciò non crea alcun problema è sicuramente tra le applicazioni meteo più affidabili e professionali esistenti al momento;

Weather;

Quest’app è fondamentale se si ha in programma un viaggio in Europa o in qualsiasi altra parte del mondo, in quanto fornisce informazioni accurate sul meteo, le precipitazioni e le variazioni di temperatura ora dopo ora, essa è graficamente molto intuitiva e per i viaggi all’estero è sicuramente una scelta adeguata;

3B METEO;

Anche questa app risulta essere molto affidabile e precisa, tuttavia la peculiaritá di 3BMeteo sta nella sua particolare funzione, ovvero basta semplicemente fare una foto del posto in cui ci troviamo per avere seduta stante informazioni circa la temperatura, precipitazioni e tutto ciò che riguarda le condizioni meteorologiche del luogo in questione, talvolta anticipando persino la pubblicazione dei bollettini delle autorità.

IL METEO;

È tra le app meteo ad avere una delle interfacce grafiche più piacevoli ed intuitive, infatti, mostra le informazioni relative a pioggia, vento, nuvolosità attraverso apposite icone molto simpatiche e, nel caso lo si desideri, consente anche di ricevere una notifica personalizzata nei momenti in cui si verifica un cambio di temperatura improvvisa nelle zone di nostro interesse.

L’unica pecca dell’applicazione sta nel fatto che, rispetto alle altre citate, risulta meno affidabile per quanto riguarda le informazioni circa le previsioni.