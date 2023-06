Intesa Sanpaolo Scuote i Clienti: Comunicazione Improvvisa e Preoccupante in Arrivo. Ecco Cosa Sapere

Uno de maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta è infatti sempre all’opera e cerca ogni giorno di cogliere di sorpresa gli utenti nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili di qualsiasi tipo purché utili a compiere vari tipi di reato.

Il phishing per chi non lo sapesse sfrutta una strategia molto semplice, si tratta di false comunicazioni diffuse a nome di enti autorevoli che vengono indebitamente sfruttati, nel corpo testo poi è spesso presente un avviso urgente che spinge la vittima a compiere azioni specifiche, nel dettaglio portandola ad effettuare accessi presso pagine dannose o a scaricare allegati infetti e pericolosi per il proprio PC.

Phishing a nome di Intesa Sanpaolo

Come potete ben leggere la nuova mail di phishing che sta circolando in Italia, ricalca fedelmente quanto descritto sopra, quest’ultima spacciandosi per Intesa Sanpaolo, invita la vittima a procedere inserendo i propri dati per aggiornare il proprio account e attivare un nuovo fantomatico sistema di sicurezza, il link presente in basso però rimanda ad una falsa area clienti di Intesa all’interno della quale non appena inseriti i vostri dati verrebbero immediatamente copiati e inviati al creatore della truffa consentendogli così di svuotare il vostro conto in banca con estrema facilità.

Onde evitare di incappare in questo pericolo, la migliore idea da seguire è molto semplice nonché la più efficace, basta infatti cancellare la mail non appena riconosciuta per non correre rischi.