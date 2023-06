Con Euronics non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale rappresenta a conti fatti una meraviglia assoluta, un rapporto qualità/prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, molto interessante non solo per la tecnologia generale, anche per quanto riguarda gli smartphone più recenti.

Il volantino di questi giorni è disponibile praticamente ovunque, sebbene siano presenti differenze importanti di socio in socio, il consiglio che vi possiamo dare è sempre il solito: verificate nel negozio più vicino alla vostra residenza le offerte attualmente attive, così da non avere brutte sorprese.

Euronics, gli sconti del momento sono pazzeschi

Spendere poco con Euronics è davvero molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, per questo motivo non dovete assolutamente perdervi la campagna promozionale Black Friday, rappresentante il giusto mix per spendere poco ed avere accesso ai migliori prodotti.

I top di gamma effettivamente coinvolti partono dall’iPhone 14 Pro, un dispositivo che tutti dovrebbero necessariamente acquistare, ed oggi ha un costo di soli 1149 euro. Volendo invece risparmiare, ma restare comunque nell’ecosistema di Apple, la scelta può ricadere su iPhone 14 Plus, disponibile a 999 euro, oppure anche iPhone 14, il cui prezzo si aggira attorno ai 779 euro.

Sempre nella medesima fascia di prezzo troviamo anche Samsung Galaxy S23, disponibile all’acquisto a 799 euro, una cifra decisamente buona, se considerate che nello stesso periodo è attiva la promo di Rimborso da parte di Samsung stessa.