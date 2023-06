Cuffie Bluetooth JBL in offerta su Amazon

La piattaforma Amazon propone ogni giorno migliaia di prodotti in offerta, tra cui anche un’ampia gamma di prodotti tecnologici.

Oggi infatti vogliamo parlarvi di un paio di cuffie Bluetooth marca JBL scontate del 6%, proposte a soli 43.49 euro rispetto ai 46.20 euro del prezzo di listino. Non si tratta di un grande sconto ma sicuramente potrebbe far comodo a chi è interessato ad un paio di cuffie di alta qualità.

Offerta JBL Wave 200TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Microfono Integrato, Protezione IPX2, fino a 20h di Autonomia Combinata, Custodia Ricarica, Bianco Bassi potenti e profondi, zero cavi: scopri la libertà di ascoltare il potente audio JBL Deep Bass totalmente senza fili con JBL Wave 200TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless con driver da 8 mm

Risparmia la durata della batteria e rispondi alle chiamate o ascolta la musica con un solo auricolare (o entrambi), grazie alla tecnologia Dual Connect; 5 ore di riproduzione e 15 ore nella custodia

Chiamate e assistente vocale con controllo touch: tocca semplicemente l'auricolare per gestire chiamate, suono, assistente vocale del tuo dispositivo e rimanere in contatto con il tuo mondo

Con una forma ergonomica, inserti auricolari in tre misure e una protezione IPX2, le cuffiette JBL si adattano alle orecchie in modo confortevole, resistendo a piccole cadute e a un po’ di sudore

Articolo consegnato: 1 x JBL Wave 200TWS Cuffie In Ear Tascabili True Wireless Bluetooth, 3 Misure di Inserti Auricolari, Cavo ricarica USB Type C, Custodia Ricarica, Guida

Cuffie Bluetooth JBL in offerta

Queste cuffie dispongono di bassi potenti e profondi, zero cavi: scopri la libertà di ascoltare il potente audio JBL Deep Bass totalmente senza fili con JBL Wave 200TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless con driver da 8 mm. Potete risparmiare la durata della batteria e rispondere alle chiamate, ascoltare musica con un solo auricolare grazie alla tecnologia Dual Connect.

Le cuffie vi possono assicurare 5 ore di riproduzione e 15 ore nella custodia. Chiamate e assistente vocale con controllo touch: tocca semplicemente l’auricolare per gestire chiamate, suono, assistente vocale del tuo dispositivo e rimanere in contatto con il tuo mondo. Con una forma ergonomica, inserti auricolari in tre misure e una protezione IPX2, le cuffiette JBL si adattano alle orecchie in modo confortevole, resistendo a piccole cadute e a un po’ di sudore.

Per ripristinare il prodotto occorrerà solamente toccare due volte le cuffie e tenere premuto il terzo tocco per 5 secondi mentre le cuffie sono riposte all’interno della custodia di ricarica. Nel colore bianco sono disponibili a 43.49 euro, nere invece a 50.19 euro. Seguite il link per approfittare dello sconto!.