Crash Team Rumble, un nuovo trailer mostra una spettacolare modalità di gioco

Sembra che sia spuntato all’orizzonte il nuovo trailer di Crash Team Rumble in rete. Questo nuovo ed entusiasmante video mostra infatti molti più dettagli di quanto non abbia fatto il primo, per questo motivo è stato apprezzato molto dai fan.

In un recente leak, sembra inoltre che lo sviluppo di Crash Team Rumble sia ormai terminato e manca poco al rilascio ufficiale. Voci affermano che manca una settimana al rilascio ufficiale, ma non possiamo dire quanto sia effettivamente valido il gameplay dato la versioni di test che sono state rilasciate hanno mostrato poco rispetto l’intero progetto.

La strategia di Playstation per Crash Team Rumble è qualcosa che abbiamo già visto alcuni anni fa con altri giochi. Infatti, sembra che ci sia una sorta di esclusività che vedrà il gioco comparire all’inizio solo negli store PS4 e PS5. Bisognerà infatti aspettare diversi mesi prima di poterlo scaricare tramite Steam.

Una promessa importante

In ogni caso, i fan dovrebbero sentirsi tranquilli dato che ormai manca solo una settimana prima che venga rilasciato al pubblico. E per chi ha avuto la possibilità di testarlo nella beta chiusa ad aprile, ha apprezzato la maggior parte del gameplay, anche se “acerbo” e privo di alcuni elementi che sono stati aggiunti nella versione finale.

Il gioco vuole seguire la scia di successo del famoso Crash Bandicoot 4: It’s About Time, per questo motivo Activision e Playstation hanno spinto su questo nuovo progetto presentando una nuova line-up di Crash, ma questa sarà molto diverso da ciò che si può aspettare da un gioco del genere, promessa di Sony.