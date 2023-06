Benzina e diesel, i costi mai così ridotti: ecco perché convine correre alle stazioni

Queste prime settimane del mese di giugno rappresentano una grande occasione per gli italiani e per le loro spese relative al carburante. Dopo una serie di mesi in cui i prezzi di benzina e del diesel hanno toccato vette a dir poco da record, in estate i costi sono destinati a scendere drasticamente.

Benzina e diesel, la buona notizia per i prezzi dei carburanti

Nonostante il ripristino delle accise in questo 2023, dopo la riforma voluta dallo scorso Governo Draghi in seguito al carovita e alla crisi dell’inflazione, i costi dei principali carburanti sono in netta discesa, una discesa dovuta principalmente al trend dei mercati internazionali.

La riduzione dei costi per quanto concerne la benzina è sotto gli occhi di tutti. Rispetto ad inizio anno, la benzina è scesa ben oltre la soglia critica dei 2 euro al litro. In media nazionale, ad oggi, un litro di carburante ha un costo pari ad 1,80 euro, con riduzioni significative in caso di modalità self service. Anche rispetto alla scorsa primavera vi è stata quindi una riduzione in media di 15 centesimi al litro.

Il discorso è speculare anche per quanto concerne il diesel, con una riduzione sempre pari a 15 centesimi al litro. Confermato inoltre anche il trend delle ultime settimane che ha portato il gasolio ad un prezzo inferiore rispetto alla benzina, dopo un periodo lungo un anno in cui le tendenze erano state clamorosamente invertite a causa dell’impennata sui costi delle materie prime.

Per la stagione estiva gli analisi si attendono prezzi stazionari dei carburanti se non anche ulteriori riduzioni dei costi.