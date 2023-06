Apple distrugge Samsung, parte lo sviluppo di un visore più economico di Vision Pro

Ancora una volta il grande stupore ha pervaso la mente di tutti gli utenti che si sono collegati con l’ultima WWDC 23. La conferenza dedicata agli sviluppatori del mondo Apple è stata in grado di entusiasmare visto quanto presentato. Il nuovo headset chiamato Vision Pro, è il modo per avvicinarsi alla realtà aumentata e virtuale fuse in un solo mondo, il quale è accessibile con un dispendio economico non di poco conto.

Sono diverse le persone che sarebbero rimaste folgorate da questo nuovo dispositivo, il quale però costa davvero tanto. Si parla di prezzi che superano i 3000 dollari, aspetto che renderebbe il visore di Apple davvero proibitivo per la maggior parte degli utenti. Secondo quanto riportato però l’azienda si sarebbe messa subito al lavoro per creare qualcosa di simile, ma ad un prezzo più contenuto.

Apple lavora ad un nuovo visore che sia più economico del nuovo Vision Pro

A partire dal 2024 verrà commercializzato per 3500 dollari il nuovo Vision Pro, ma Apple vuole creare qualcosa di più economico per vendere più unità.

Per garantire un buon successo dal punto di vista dei numeri, il colosso di Cupertino ha bisogno di una variante meno costosa. Le indiscrezioni parlano di un lavoro già avviato da parte degli sviluppatori, i quali avranno l’arduo compito di fornire quasi la stessa esperienza per un prezzo molto più ridotto.

Come fanno sapere le principali fonti, Apple avrebbe investito circa 15 miliardi sul nuovo Vision Pro, per cui il margine sarebbe davvero minimo o nullo, sebbene il prezzo sia di 3500 dollari per ogni unità venduta.