Ottenere un’alta quantità di Giga di traffico dati senza andare incontro a un costo di rinnovo eccessivo è ormai una priorità per tutti coloro che possiedono uno smartphone. WindTre è senz’altro tra gli operatori più azzeccati per i clienti esigenti e soprattutto per tutti coloro che decidono di mantenere attivo il loro numero effettuando la portabilità dal gestore precedente.

I clienti Iliad e MVNO che decidono di passare a WindTre, ad esempio, hanno a disposizione il pacchetto di offerte WindTre GO, che include:

la WindTre GO 50 Star + Digital

la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay

la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay

la WindTre GO 100 Special + Digital

Passa a WindTre: costo e attivazione delle offerte con portabilità da Iliad e MVNO!

L’attivazione delle offerte operator attack del pacchetto GO è riservata ai clienti provenienti da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti in questione possono richiedere la nuova SIM accedendo al sito ufficiale dell’operatore. Non sarà richiesta alcuna spesa iniziale né costi di spedizione.

WindTre permetterà di scegliere l’offerta più adeguata alle proprie esigenze, tenendo conto della quantità di Giga inclusi, del costo di rinnovo e della modalità tramite la quale saldare la spesa.

La WindTre GO 50 Star + Digital, ad esempio, prevede il pagamento di 7,99 euro al mese tramite credito residuo e offre: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione.

L’offerta WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, invece, pur prevedendo una spesa di 7,99 euro al mese, necessita del pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto; e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è l’offerta che ha riscosso maggior successo fino ad ora. I clienti possono ottenerla al costo di 8,99 euro al mese da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto così da usufruire mensilmente di: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre GO 100 Special + Digital, infine, è l’opzione adeguata per tutti coloro che desiderano ottenere tanti Giga pur affrontando il costo di rinnovo tramite credito residuo. In questo caso, infatti, è prevista una spesa mensile di 9,99 euro e sono inclusi i seguenti contenuti: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.