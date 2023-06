WhatsApp, ci sono tre funzioni nuove da non sottovalutare

WhatsApp sta lanciando tanti nuovi aggiornamenti pieni di funzionalità, le quali però potrebbero essere sfuggite a qualcuno.

Qui in basso trovate una breve ricapitolazione con tutte le migliori opportunità che l’applicazione di messaggistica istantanea ha lanciato soprattutto durante l’ultimo mese.

WhatsApp, queste tre funzionalità potrebbero esservi sfuggite: possono tornare molto utili

La prima delle nuove funzioni che gli utenti possono essersi persi durante gli ultimi tempi, consiste nella modifica dei messaggi. Tutti potranno finalmente modificare il testo inviato, in modo da poter cambiare il contenuto di un messaggio. La funzionalità è stata ormai estesa a tutti, senza distinzione alcuna. Per poter modificare un messaggio dovrete solo tenere premuto il testo in questione, in modo che compaia il menu a tendina con le opzioni. Qui figurerà anche la voce “modifica“, la quale sarà disponibile entro un massimo di 15 minuti dall’avvenuto invio. Potrete correggere il testo che avete inviato al vostro interlocutore senza problemi. Quest’ultimo potrà comunque saperlo, visto che in basso al messaggio comparirà la dicitura “modificato”.

La seconda funzionalità che invece non è ancora disponibile se non in Colombia e Singapore, è quella dei canali. Si tratterà di un modo diretto per ricevere le comunicazioni da parte di un unico amministratore che potrà quindi comunicare con i suoi utenti nel rispetto della privacy.

WhatsApp ha introdotto poi anche il supporto al multi-dispositivo, cosa che consentirà a tutti di usare il proprio account su più device. In contemporanea gli utenti potranno servirsi di più di un telefono usando lo stesso profilo, senza doverlo disconnettere dal dispositivo primario.