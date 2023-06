Unieuro è TERRIBILE, incanta con offerte al 90% e prodotti quasi gratis

Unieuro ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del nostro territorio, mettendo sul piatto una campagna promozionale di tutto rispetto, arricchita con prodotti quasi gratis e la possibilità comunque di fruirne liberamente in ogni singolo negozio.

Uno dei pregi della corrente campagna promozionale è proprio questo, gli utenti possono approfittare degli sconti del volantino recandosi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, senza vincoli territoriali o limiti di alcun tipo. E’ bene sapere che gli stessi acquisti possono essere tranquillamente completati sul sito ufficiale, in questo modo si avrò la certezza di poter ricevere senza problemi la merce direttamente presso il proprio domicilio.

Unieuro, ecco quali sono gli sconti

Le ultime offerte di Unieuro raccolgono alcuni dei prezzi migliori in circolazione, con il Black Friday attivo fino al 15 giugno, gli utenti sono liberi di accedere anche ai migliori smartphone in circolazione.

I top di gamma coinvolti nella suddetta campagna, partono ad esempio dal Samsung Galaxy S22, che oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 699 euro, salendo anche verso il foldable che tutti vorrebbero avere, il Galaxy Z Flip4, disponibile all’acquisto a 899 euro.

Riducendo le aspettative e la spesa finale, è possibile incrociare innumerevoli prodotti in vendita a meno di 450 euro, quali possono essere Redmi Note 12 Pro+ a 449 euro, oppure anche Motorola Moto G13, Galaxy A33, Redmi Note 12 Pro, Oppo Find X5 Lite e similari. Tutti questi dispositivi sono raccolti per comodità nelle pagine sottostanti.