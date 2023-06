TIM Power Supreme Web e Power Smart 5G, le due offerte fino a 150GB

Gli utenti che cercano un nuovo provider, vogliono quantità e soprattutto convenienza. C’è però da valutare anche l’aspetto della qualità, visto che, contrariamente a quanto in molti credono, anche i gestori virtuali hanno la possibilità di concedere un’ottima ricezione. TIM ad esempio sta cercando di offrire soluzioni proprio su questi canoni, usando quindi il vecchio standard di rete e optando per prezzi molto più accessibili.

Le sue sono offerte davvero eccezionali, le quali riescono a proporre tutti i contenuti di cui il pubblico ha bisogno. Si parte infatti da minuti e messaggi per finire alla connessione al web, la quale è garantita da tanti giga in tutti i casi. Sono quindi due le proposte che il pubblico dovrebbe assolutamente valutare visti i prezzi attivi, ma bisogna essere fortunati: potete sottoscriverle solo se sarà TIM a proporvele. Una delle due ha il 5G.

TIM: ecco le due offerte della gamma Power fino a 150 giga in 4G

La soluzioni che in molti hanno trovato interessanti da parte di TIM sono di sicuro le due Power.

Ecco ad esempio la Power Supreme Web Easy, promo perfetta per avere ogni contenuto. Oltre a 150 giga per la navigazione sul web, gli utenti possono trovare al suo interno messaggi senza limiti e chiamate senza limiti. Il costo mensile è di 7,99 € per tutti gli utenti che arrivano da gestori come Iliad, Poste Mobile e altri MVNO.

La seconda offerta si chiama Power Smart 5G, opportunità eccezionale con 50 giga ma con chiamate e messaggi senza limiti. E’ compreso il 5G gratis. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per tutti gli utenti che arrivano da WindTRE, Vodafone e Very Mobile.