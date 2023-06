Per molti Minecraft rimane un semplice hobby, ma per un giovane ucraino vendere il server gli ha salvato la vita. In cambio del server ha ottenuto una casa per la madre senzatetto.

L’alunno della Lomond School, Maksym Gavrylenko, ha guadagnato una cifra “sostanziosa” dopo aver venduto il server di Minecraft che gestiva direttamente dalla sua camera da letto. La piattaforma consente ad utenti di tutto il mondo di connettersi e giocare insieme. L’allievo appena diciassettenne ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di essere riuscito a trasformare la mia passione in un’attività redditizia. Ora ho intenzione di curare mia madre. A causa della guerra è stata costretta a fuggire di casa, comprarle una nuova proprietà varrà la pena”.

Attualmente la madre di Maksym vive con amici in Portogallo, ma intende stabilirsi vicino a suo figlio. Altri membri della famiglia di Maksym sono ancora nella zona devastata dalla guerra. I suoi nonni non hanno lasciato Kiev, avendo vissuto lì tutta la loro vita, e sua sorella è rimasta perché il suo compagno ha dovuto firmare per difendere l’Ucraina. Guadagnare abbastanza soldi dalla vendita di Minecrarft fa parte delle cose che il giovane Maksym non si sarebbe mai aspettato. Il progetto stesso è nato da un’idea del tutto casuale. “Non avremmo mai immaginato che questa fortuna si sarebbe trasformata in una valida opportunità. Con la guida di mio fratello che lavora nel settore tech e nelle scuola, sono stato incoraggiato a esplorare le possibilità di trasformarla in qualcosa di più grande”, spiega Maksym.

Server Minecraft venduto in cambio di una casa, merito di un giovane ucraino

Il suo successo arriva dopo che si è trasferito dall’Ucraina alla Scozia nel 2021 e ha acquistato il server Minecraft, a quei tempi poco utilizzato, per 1.000 sterline. Negli anni successivi lui e due amici hanno apportato alcune modifiche. Si è verificato persino un enorme aumento dei giocatori. Insieme a questo, gli inserzionisti sono stati attratti dal server e il suo valore è aumentato. A causa dell’afflusso di utenti, la Lomond School pare abbia accettato la proposta di un’azienda che risale a poche settimane fa.

Ora con un successo commerciale alle spalle, Maksym vuole espandere le sue conoscenze andando all’università e ha fatto domanda nel Regno Unito e oltremare. “Non so cosa mi riserva il futuro, ma ho sempre avuto interesse per gli affari avendo lavorato come traduttore e scrittore part-time in Ucraina”. “Oltre ad avere una passione per i giochi, mi è piaciuto molto il lato imprenditoriale del nostro progetto e ho fatto domanda alle università di tutto il mondo per studiare gestione aziendale.”