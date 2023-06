Rowenta Rh6838 X-Pert 6.60 Essential disponibile ad un ottimo prezzo

Chiunque nella propria casa dispone di un aspirapolvere, che però ogni tanto andrebbe sostituito. Gli aspirapolveri di nuova generazione sono ovviamente più tecnologicamente avanzati rispetto a quelli più datati.

Oggi su Amazon è presente l’aspirapolvere senza fili Rowenta Rh6838 X-Pert 6.60 Essential ad un ottimo prezzo. Scopriamo i dettagli.

Rowenta Rh6838 X-Pert 6.60 Essential su Amazon

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 è dotato di tecnologia ciclonica, motore da 100 W, velocità automatiche ECO e SURFACE e modalità Turbo; cattura la polvere in una sola passata, per pulire ovunque senza problemi. L’aspirapolvere è progettato per raggiungere ogni centimetro della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile.

La spazzola motorizzata con rullo rimovibile è sottile solo 2 cm per passare anche sotto i mobili più bassi; dotata di illuminazione con luci LED per una migliore visibilità e una pulizia più facile. L’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 è leggero e maneggevole; pesa solo 2,4 kg per un’esperienza di pulizia in totale comfort e praticità.

Con la posizione Stop&Go non avrai più bisogno di posizionare la tua scopa elettrica sul pavimento quando usi l’aspirabriciole: il tubo e la spazzola restano in piedi da soli. La batteria agli ioni di litio rimovibile da 18 V ad alte prestazioni è stata progettata per offrire un’autonomia a lunga durata, fino a 45 minuti. Il prodotto è disponibile su Amazon a soli 139.99 euro invece di 169.99 euro, scontato del 18%.