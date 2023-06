OnePlus Nord 3, il nuovo smartphone del brand non ha più segreti

Il debutto del OnePlus Nord 3 è atteso entro luglio in Europa e in alcuni mercati asiatici. Il brand sembra intenzionato a lanciare il device partendo da una base ben nota agli utenti cinesi.

Infatti, le indiscrezioni emerse in queste settimane lasciano intendere che il nuovo smartphone della famiglia Nord sarà una versione leggermente rivista di OnePlus Ace 2V. Questo device ha fatto il proprio debutto in Cina a marzo di quest’anno e il produttore potrebbe effettuare un rebranding per lanciarlo in Europa.

Stando alle nuove informazioni rivelate da Winfuture.de, possiamo scoprire alcuni dettagli molto interessanti a riguardo. Nell’immagine di apertura è possibile ammirare il possibile design di OnePlus Nord 3 grazie al render del noto leaker Roland Quandt.

Scopriamo tutti i dettagli e le caratteristiche del nuovo OnePlus Nord 3 che dovrebbe arrivare in Europa nel corso delle prossime settimane

La foto mostra che il device avrà un display caratterizzato da un notch punch-hole. Sul retro, invece, spiccano tre ottiche inserite all’interno di due anelli e un doppio flash LED. Non mancheranno il trasmettitore IR, il bilanciere del volume, lo slider per le notifiche, la porta USB-C e un altoparlante.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una fotocamera anteriore da 16MP. Sul retro troveranno spazio un’ottica principale da 50 megapixel dotata di OIS, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel e una lente macro da 2 megapixel.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, ci aspettiamo un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione FHD+ pari a 2772 x 1240 pixel e un refresh rate da 120Hz. Sotto la scocca troverà spazio il SoC Dimensity 9000 affiancato da 16 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna. La batteria sarà da 5.000mAh e supporterà la ricarica rapida a 18W.