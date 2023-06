La piattaforma Amazon sta proponendo in offerta un prodotto che potrebbe fare comodo a tutti, calcolando il grande caldo in arrivo a breve.

Parliamo di Olimpia Splendid 02265 Dolceclima Compact 8 X Climatizzatore Portatile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Olimpia Splendid 02265 Dolceclima in offerta su Amazon

Il prodotto in offerta è un climatizzatore portatile in classe A, compatto, solo 70 cm di altezza e 35 cm di larghezza e a basso impatto ambientale. Con gas refrigerante naturale R290 per il minimo impatto sul riscaldamento globale. Non è provvisto di tanica, in quanto la condensa iene scaricata attraverso il tubo in dotazione con il prodotto.

Inoltre dispone di comandi digitali e telecomando per impostare facilmente tutte le funzioni: ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, auto, sleep, timer, auto-restart. Il produttore, a tutti gli utenti che acquistano il prodotto e si iscrivono sul sito entro 30 giorni dall’acquisto, riceveranno la Garanzia Elite Olimpia Splendid che aggiunge gratuitamente 1 anno alla garanzia di legge.

Detto questo arriviamo al sodo, Olimpia Splendid 02265 Dolceclima Compact 8 X Climatizzatore Portatile è disponibile su Amazon seguendo il link a soli 259.90 euro invece di 299 euro, scontato del 13%.