NVIDIA RTX 4060 8 GB, la nuova scheda grafica ha stupito tutti

NVIDIA, leader mondiale nella produzione di GPU, ha recentemente annunciato la sua nuova scheda grafica, la RTX 4060 8 GB. Inizialmente prevista per il lancio a luglio, sembra che la data di rilascio possa essere anticipata alla fine di giugno, secondo quanto riportato dall’account Twitter MEGASizeGPU, noto per le sue informazioni affidabili sulle componenti per PC.

NVIDIA RTX 4060 8 GB: le caratteristiche della nuova scheda grafica

La RTX 4060 8 GB è la GPU di fascia più bassa della serie RTX 40 di NVIDIA. Nonostante ciò, la scheda promette prestazioni notevoli, con una GPU AD107 completa dotata di 3.072 CUDA Core e 8 GB di VRAM GDDR6 a 17 Gbps, su un bus di interfaccia a 128-bit. La larghezza di banda complessiva della scheda è di 272 GB/s, mentre la cache della componente si attesta sui 24 MB di memoria L2.

L’anticipazione del lancio della RTX 4060 potrebbe essere dovuta a diversi fattori. Uno di questi potrebbe essere il successo relativamente scarso della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, la cui performance di vendita iniziale non ha raggiunto le aspettative. In generale, l’intera generazione RTX 40 non ha registrato vendite speciali, ad eccezione della RTX 4090, lanciata più di sei mesi fa.

NVIDIA potrebbe sperare che la RTX 4060 possa dare un impulso alla lineup in termini puramente commerciali, grazie anche a un prezzo di lancio molto competitivo di 299 dollari negli Stati Uniti. Questo prezzo è inferiore rispetto alla RTX 3060 della generazione precedente, che costava 329 dollari al lancio, e alla principale alternativa di AMD, la Radeon RX 7600, che viene venduta a un prezzo simile sul mercato americano.