Netflix, i titoli di tre serie cancellate

Netflix, la più popolare piattaforma di Streaming al mondo, annuncia giorno dopo giorno e mese dopo mese sempre nuovi titoli tra serie TV e programmi di ogni genere destinati alla cancellazione.

Proprio sulla piattaforma è disponibile un elenco virtuale delle prossime uscite.

Tale elenco viene quotidianamente aggiornato e, da sempre, è al centro dell’attenzione degli utenti che usufruiscono della piattaforma, utenti che pregano di non vedere cancellate da un momento all’altro le loro serie del cuore.

A tal proposito ecco le 3 serie TV cui Netflix non ha concesso il rinnovo e a cui dobbiamo dare il nostro definìtivo e triste addio.

Netflix, chi non ha ottenuto il rinnovo di stagione?

L’uomo e l’ape

La divertentissima serie che vede il noto attore Rowan Atkinson in lotta con un’ape, viene cancellata dopo solo una stagione di 9 episodi.

Anche se il grande attore, famoso per la brillante interpretazione dell’amato Mr Bean, viene sempre accolto dal pubblico con un certo entusiasmo, la cancellazione da parte di Netflix della sua serie non ha causato troppi drammi o malcontenti.

Dead End: Paranormal Park

Si tratta di una serie animata per adulti.

La serie racconta le avventure di due adolescenti che insieme ad un cane parlante combattono i demoni che infestano un parco a tema al fine di difendere il mondo dal pericolo di un’Apocalisse imminente.

Paranormal Park, malgrado abbia avuto un favorevole successo, Netflix procede alla cancellazione della serie dopo due sole stagioni e un totale di 20 episodi complessivi.

Dimostrazione di come non basti l’approvazione del pubblico per potersi salvare dal rischio dell’eliminazione imminente.

Sex/Life

La serie si interrompe alla seconda stagione, e seppur l’ultima puntata si sia conclusa con un colpo di scena, gli spettatori non potranno assistere al seguito.

Sex/Life racconta la vita di una madre e una moglie di periferia.

La donna annoiata dalla sua monotonia, decide di scrivere un diario in cui racconta le vicende di un amore del passato che non ha ancora superato e dimenticato del tutto.

Sembra che Netflix abbia deciso di cancellare la stagione dopo le parole dette dalla stessa protagonista della serie, Sarah Shahi.

L’attrice, infatti, aveva dichiarato durante un’intervista ad un podcast, di aver concluso la seconda stagione con non poca difficoltà, di non aver potuto godere del supporto e dell’aiuto che aveva caratterizzato l’esperienza della prima stagione.

Afferma inoltre, di aver dovuto sottostare a delle “furberie” e che in futuro non lavorerà mai più per Netflix.