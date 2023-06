iOS, migliaia di dispositivi vengono spiati in tutto il mondo

Kaspersky, una delle principali aziende di sicurezza informatica, ha rilevato un’operazione di spionaggio informatico che sta prendendo di mira i dispositivi iOS. Questa operazione, denominata “Operazione Triangolazione”, è iniziata nel 2019 e sembra essere ancora in corso.

iOS: cos’è l’Operazione Triangolazione?

Gli attacchi iniziano con l’invio di un messaggio tramite iMessage, contenente un allegato che sfrutta una vulnerabilità zero-click. Questo tipo di vulnerabilità permette agli aggressori di eseguire codice da remoto senza alcuna interazione da parte dell’utente. L’FSB, l’intelligence russa, ha accusato i servizi di intelligence americani di essere dietro questi attacchi, affermando che migliaia di dispositivi iOS in uso presso ambasciate e missioni diplomatiche sarebbero stati presi di mira.

Secondo l’FSB, l’obiettivo dell’operazione sarebbe quello di raccogliere informazioni da diplomatici NATO, di Israele, Cina e Siria. Hanno inoltre accusato Apple di aver collaborato con gli attacchi, sebbene non abbiano fornito alcuna prova a sostegno di questa affermazione.

L’attacco sembra essere mirato a iOS 15.7, e non è chiaro se le versioni successive del sistema operativo siano vulnerabili. Di fronte a tali minacce, è sempre consigliabile non aprire messaggi sospetti provenienti da numeri sconosciuti e mantenere i propri dispositivi aggiornati all’ultima versione del sistema operativo. In questo caso, si consiglia di aggiornare i dispositivi alla versione iOS 16.5.