Euronics batte tutti, volantino con articoli al 70% di sconto solo oggi

Da Euronics gli utenti possono davvero trovare ottime offerte per riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, proprio in questi giorni infatti è stata lanciata una spettacolare campagna promozionale in grado di ridurre al massimo la spesa finale da sostenere.

I prezzi del volantino sono in forte ribasso rispetto al listino originario, gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere ai prodotti in promozione, anche se è strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio fisico per poterne approfittare. Ricordiamo, inoltre, che potrebbero essere presenti delle differenze in relazione alla provenienza territoriale.

Euronics, offerte e grandi occasioni per tutti

Splendide offerte speciali vi attendono con il volantino Black Friday di Euronics, i prezzi sono decisamente ribassati rispetto al listino originario, e gli utenti possono approfittare di alcuni dei migliori prodotti di fascia alta. Tra i top di gamma possiamo sicuramente trovare iPhone 14 Pro, disponibile all’acquisto a 1149 euro, passando anche per iPhone 14 Plus, acquistabile a 999 euro, oppure scendere verso l’iPhone 14, il cui prezzo è di 779 euro. Gli utenti che invece fossero interessati ad uno smartphone Android di fascia alta, potranno pensare di mettere le mani su Samsung Galaxy S23, disponibile a 799 euro.

Non mancano chiaramente innumerevoli riferimenti alla fascia media della telefonia mobile, con Honor 70, Honor X7a, Redmi Note 12, Oppo A57s, Oppo Reno 8T, Galaxy A34 o anche Oppo Reno8 Lite. Se volete conoscere nel dettaglio tutti gli sconti, allora aprite subito il volantino che trovate qui sotto.