Digital Therapeutics Alliance e Healthware Group hanno annunciato il debutto del loro primo “DTx Policy Report”. Si tratta di un sito web nato per informare tutti gli stakeholder per garantire un accesso equo e la messa a sistema di terapie e dispositivi medici digitali.

L’idea è nata in seguito all’analisi dell’evoluzione delle politiche per l’accesso e la rimborsabilità dei dispositivi medici digitali in Europa. La necessità di avere dati sempre aggiornati ha portato alla nascita dell’Intergruppo Parlamentare per la Sanità Digitale e le Terapie Digitali (DTx).

In questo modo, è stato possibile definire criteri di valutazione, accesso e rimborso nel contesto del Sistema Sanitario Nazionale. Il primo report intitolato “DTx Policy Pathways: the evolving scenario in Europe; Landscape Analysis & Converging Trends” permette di dare uno sguardo dettagliato sul settore Sanitario in Europa.

Il “DTx Policy Report” fornisce un quadro sulle politiche per l’accesso e il rimborso dei dispositivi medici digitali in Europa e promuove l’integrazione delle DTx nel Sistema Sanitario Nazionale italiano

I dati sono disponibili sul sito web dedicato e sono stati presentati in occasione del DTA Summit 2023 tenutosi a Washington DC dal 7 al 9 giugno. Durante il Summit, i rappresentanti istituzionali, scientifici e le principali associazioni di categoria in Europa hanno dialogato per definire obiettivi comuni.

Tra questi spiccano le best practice per abilitare l’accesso equo ai dispositivi medici software o digitali (DMD) tra cui anche le Terapie Digitali (DTx). In questo modo, è possibile gettare le basi per il futuro del settore e soprattutto valutare quali saranno le possibilità di sviluppo per il Sistema Sanitario Nazionale.

Infatti, bisogna considerare che in Germania sono già attivi 47 dispositivi medici digitali accessibili e rimborsabili. Nazioni come Francia, Inghilterra e Belgio hanno già definito un percorso che ne porterà all’adozione.

Come dichiarato da Megan Coder, Chief Policy Officer e Founder di Digital Therapeutics Alliance: “Abbiamo il privilegio di lavorare con le Istituzioni di tutto il mondo per definire modalità di accesso equo alle terapie digitali per i pazienti”, ha dichiarato “Durante questa prima fase dei lavori della Coalition, abbiamo sviluppato una serie completa di risorse per i decision-maker, per consentire una maggiore chiarezza e armonizzazione nelle modalità di valutazione e implementazione delle terapie digitali. L’evoluzione verso un quadro di riferimento riconosciuto a livello globale per le terapie digitali offrirà ai pazienti e agli operatori sanitari nuove opportunità per ottimizzare il modo in cui possono usufruire e beneficiare dell’assistenza sanitaria“.