App Android gratis, la lista di oggi vi farà impazzire

Una lista aggiornata con le migliori app Android gratis, le applicazioni ed i giochi che tutti gli utenti possono scaricare gratuitamente dal più noto store online, per un periodo di tempo estremamente limitato.

Avete, come al solito del resto, poco tempo a disposizione per approfittare degli ottimi sconti, i prezzi potrebbero tornare presto al livello del listino originario, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire il prima possibile i vari link inseriti.

Premendo qui vi collegherete al nostro canale Telegram, dove troverete i codici sconto e le nuove offerte Amazon disponibili in esclusiva assoluta.

App Android gratis, ecco la lista aggiornata

Avete mai sentito parlare di Worms?, un gioco iconico che ha fatto letteralmente la storia del gaming mobile, oggi finalmente disponibile a prezzi decisamente più bassi del normale. Gli utenti possono acquistare Worms 4 a 1,09 euro (LINK), stesso discorso per Worms 3 (LINK) o Worms 2 (LINK). Sempre restando in ambito gaming, vi possiamo consigliare l’acquisto di Sheltered, un ottimo titolo che potete acquistare a soli 1,09 euro (LINK).

Non mancano all’appello ovviamente tanti altri titoli ugualmente interessanti, anche se meno conosciuti rispetto ai precedenti, come Lumino City a 1,09 euro (LINK), Gunslugs a 1,09 euro (LINK), passando anche per i vari Space Grunts 2, Snake Core, Neoteria, Groundskeeper2 e simili.

Le occasioni per risparmiare moltissimo non terminano qui, il consiglio che vi possiamo dare è di collegarvi il prima possibile al Play Store, in modo da poter godere subito di una visione d’insieme delle ottime offerte. Nel caso in cui vi interessassero i suddetti, dovete semplicemente premere il LINK e collegarvi.