Accessorio per smartphone IMPERDIBILE, costa solo 5€ su Amazon

Un accessorio per smartphone davvero imperdibile vi attende su Amazon, in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare una custodia impermeabile, ideale per le proprie vacanze estive.

Accessorio per smartphone, dovete averlo per l’estate

L’estate sta arrivando, e con essa le tanto agognate vacanze di milioni di utenti, andando in spiaggia è però necessario prevedere di proteggere il proprio smartphone. Ecco che può risultare utile una custodia impermeabile, oggi la potete acquistare su Amazon ad un prezzo davvero conveniente: costa solamente 5,99 euro, grazie al 14% di sconto previsto sull’originario listino di 6,99 euro.

Il prodotto è perfettamente compatibile con tutti gli smartphone fino a 7 pollici di diagonale, siano essi con sistema operativo Android o iOS. Le dimensioni sono complessivamente nella media, raggiunge difatti 20,5 x 10,8 centimetri, ha una colorazione nera, e presenta una comoda chiusura nella parte superiore, il cui obiettivo è proprio quello di isolare alla perfezione lo smartphone.

Permette di utilizzare il dispositivo portatile fino a 30 metri di profondità, ed ovviamente offre la possibilità di inviare input anche attraverso la custodia stessa. In confezione troviamo anche disponibile il laccino che ne facilita indubbiamente l’utilizzo, ha una lunghezza di 47 centimetri, e presenta la medesima colorazione del prodotto stesso.

Al link inserito trovate tutti i dettagli per l'acquisto