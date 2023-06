Whatsapp, dopo aver scoperto le nuove funzioni ti accorgerai di non poterne fare a meno

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica di Meta, ha introdotto recentemente tre nuove funzionalità significative che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con l’app. Queste nuove funzionalità sono state implementate sia per iOS che per Android, e sono attualmente in fase di distribuzione globale.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo sulla piattaforma

La prima di queste funzionalità è la possibilità di modificare i messaggi inviati. Questa funzione, disponibile da inizio giugno, consente agli utenti di rivedere e correggere i contenuti dei messaggi inviati entro 15 minuti dall’invio. Per accedere a questa funzione, gli utenti devono semplicemente tenere premuto il messaggio che desiderano modificare fino a quando non appare un menu a tendina con l’opzione “modifica”. Questa funzione mette WhatsApp alla pari con altre piattaforme di messaggistica che offrono già la possibilità di modificare i messaggi inviati.

La seconda funzionalità introdotta sono i Canali. Questi sono simili ai Canali di Telegram e consentono ai gestori di creare grandi chat di gruppo di sola lettura in cui possono pubblicare i contenuti che desiderano. Essi vengono poi raccolti nella sezione “aggiornamenti” insieme agli Stati dei contatti degli utenti. Questa funzione offre un nuovo modo per le organizzazioni e i gruppi di condividere informazioni e aggiornamenti con un pubblico più ampio.

Infine, WhatsApp ha introdotto il supporto multi-dispositivo per iOS. Questa funzione consente agli utenti di collegare più dispositivi iOS allo stesso account, permettendo di condividere le stesse chat e gruppi su diversi dispositivi. Ad esempio, un utente potrebbe avere lo stesso account sia sul suo dispositivo di lavoro che su quello personale. Al momento, non è chiaro quando questa funzione sarà disponibile per Android o quando sarà possibile utilizzare lo stesso profilo su dispositivi iOS e Android.