Una delle catene più importanti dedicate ai prodotti di tecnologia è sicuramente Euronics. La suddetta è pronta a persuadere i clienti di altre catene e portarli alla sua corte, usando sconti e offerte praticamente irrinunciabili. All’interno del volantino di oggi, c’è anche un’offerta strabiliante riguardo la PS5.

Euronics, PS5, PS4 e Xbox: tutte le novità di giugno

Una delle offerte più interessanti è senza ombra di dubbio quella che riguarda il bundle PlayStation 5, dove è incluso il nuovo FIFA 23 e un secondo controller Dualsense, il tutto a soli 599,99 euro.

Al contempo, anche i fan di Xbox potranno essere felici, essendo che Euronics ha messo a disposizione la Xbox Series S a 279,99 euro, con tanto di sconto del 6%. Sarà inoltre possibile completare l’acquisto di un pacchetto con Xbox Series X e Diablo IV a soli 559,99 euro.

Per chi ha invece l’idea di optare per una console portatile, gli utenti potranno acquistare la Nintendo Switch OLED con al suo interno Super Mario Odyssey. Il tutto a un prezzo ottimo di 389,99 euro, con tanto di sconto del 9,3%.

Le offerte ovviamente non sono solo queste per quanto riguarda il mondo dei videogiochi.

Infatti, tornando a PS4, chi ha una di queste console avrà la possibilità di acquistare Call of Duty: Black Ops – Cold War a 34,99 euro.

Inoltre, c’è anche Call of Duty: Vanguard, il nuovo capitolo della serie, è disponibile al prezzo speciale di 49,99 euro per PlayStation 5 e 44,99 euro per PlayStation 4.

Per concludere, è presente sul volantino Call of Duty: Modern Warfare II per PlayStation 4 e costa soli 49,99 euro.

Queste sono dunque le offerte presenti sul volantino di Euronics e potranno essere sfruttate fino al prossimo 21 giugno 2023.