Le offerte messe a disposizione da parte di Unieuro sono indubbiamente tra le migliori che abbiamo visto nel periodo corrente, i prezzi sono bassi e molto convenienti, e nascondono in egual misura prodotti dall’elevato interesse commerciale, ovvero qualità particolarmente elevata.

Gli utenti che oggi si sentono volenterosi di investire un buon quantitativo di denaro, possono fare affidamento direttamente su Unieuro, decidendo di recarsi personalmente in un negozio, oppure di collegarsi al sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta il giusto compromesso per avere il massimo con il minimo sforzo, infatti la merce viene consegnata direttamente a domicilio, con una spesa azzerata per la spedizione solo al superamento dei 49 euro.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid, premendo qui, così avrete sul vostro smartphone i codici sconto Amazon e le nuove offerte in esclusiva.

Unieuro, tantissimi sconti sono disponibili in negozio

Il Black Friday si impossessa dell’ultimo volantino di casa Unieuro, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di acquistare molti ottimi smartphone, a prezzi economici. Già in prima pagina scoviamo l’occasione perfetta, il Galaxy S22 è disponibile all’acquisto a 699 euro. Coloro che invece fossero alla ricerca di un dispositivo molto più recente, potranno pensare di aggiungere al proprio carrello il Samsung Galaxy Z Flip4, il cui prezzo è comunque di 899 euro.

Sempre restando nel mondo degli smartphone, non mancano comunque innumerevoli occasioni per risparmiare, tra i prodotti migliori annoveriamo Galaxy A33 a 289 euro, Motorola Moto G13 a 149 euro, Galaxy A04s a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ a 449 euro, Redmi Note 12 Pro a 299 euro, oppure Oppo Find X5 Lite a 379 euro. Poco sotto abbiamo raccolto per comodità l’intera campagna promozionale.