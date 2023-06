Truffa pazza alla banca, utenti perdono soldi con un messaggio

Più volte si va incontro a situazioni al limite, le quali dovrebbero essere conosciute al meglio prima di affrontarle. Gli utenti che utilizzano uno smartphone, così come un computer e tutti gli altri dispositivi tecnologici, hanno degli account spesso legati alle loro banche. Questo stimola la grande voglia di truffa che i malviventi hanno, la quale si concretizza con degli inganni che diventano estremamente credibili.

Da diversi giorni infatti sta circolando sul web un messaggio che in tanti avrebbero asserito come vero. Il testo parla di una sospensione dei pagamenti tramite carta a causa di un aggiornamento mancato per quanto riguarderebbe numero di telefono. Ovviamente non bisogna credere a nulla visto che si tratta solo di un tranello.

Truffa alla banca: gli utenti devono stare attenti a questo nuovo messaggio pericolosissimo

Proprio qui in basso potete notare come viene articolato il testo che sta mandando tutti in tilt. Si tratta di una truffa phishing, la quale vuole dunque far credere che ci siano dei problemi con il proprio account bancario quando invece tutto ciò non risulta per niente reale.

Ovviamente nel testo vero, di fianco a “Gentile cliente”, compare la vostra mail, mentre in alto il nome della banca.

“Gentile cliente,

Ci dispiace informarla che la sua carta è stata sospesa per i pagamenti a causa del mancato aggiornamento del suo numero di telefono, come richiesto dalla nostra banca.

Per garantire la sicurezza del suo conto e per rispettare le norme, è necessario aggiornare regolarmente le sue informazioni personali, incluendo il suo numero di telefono.

ACCEDI ALLA PAGINA RISERVATA”