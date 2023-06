TIM, stangata per quasi 8 milioni di euro per telemarketing selvaggio

Le lamentele sono state inoltrate da tantissimi utenti italiani, i quali durante la giornata ricevono svariate chiamate improvvise. Le persone riferiscono di sentire dall’altro lato spesso una voce registrata o un operatore telefonico, il quale propone un rientro presso un gestore o magari la possibilità di risparmiare scegliendo un’altra offerta. Tutto questo fa parte del telemarketing selvaggio, il quale sta vedendo tante segnalazioni proprio durante gli ultimi mesi. Ad operare in maniera perentoria questa volta è stato il Garante della privacy. L’autorità avrebbe deciso infatti di sanzionare uno dei più importanti gestori che è TIM.

TIM ed altre due società multate per telemarketing selvaggio dal Garante della privacy

In realtà insieme alla celebre azienda avrebbero raccolto delle sanzioni anche Green Network e Sorgenia, le quali operano nel settore energetico. Queste pagheranno rispettivamente 237.800 e 676.956 euro. TIM invece sarà costretta ad una sanzione da 7.631.175 euro.

L’obiettivo da parte del Garante della privacy è quello di bloccare il tutto alla base, riuscendo a mettere tutte le aziende nelle condizioni di avere un funzionamento corretto per arrivare a stipulare il contratto finale.

Ci sono però purtroppo tanti call center illegali, i quali complicano non poco le cose. Le aziende ovviamente non possono sapere come operano questi ultimi, i quali spesso ricevono il mandato in via diretta.

Durante gli ultimi mesi era stato introdotto anche il registro delle opposizioni per i numeri di telefono mobili, ma a quanto pare non sembrerebbe funzionare al 100%. Sono tanti i call center che riescono infatti ad eludere le limitazioni.