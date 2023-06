TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha annunciato una nuova iniziativa per incentivare i clienti a passare da una connessione ADSL a una connessione in fibra ottica. Questa iniziativa prevede un bonus di 120 euro per coloro che attivano una delle due offerte specifiche: “TIM WiFi Power All Inclusive” o “TIM WiFi Power Top”. Il bonus sarà distribuito nell’arco di 24 mesi, con un credito di 5 euro al mese che verrà applicato direttamente in bolletta.

TIM: i prerequisiti per ricevere il bonus

Per accedere a questo BUONO, i clienti devono soddisfare uno dei due prerequisiti. Il primo è che l’utente provenga da una linea ADSL o RTG solo voce. Il secondo prerequisito, alternativo al primo, è che l’utente decida di rottamare il proprio modem durante l’installazione della nuova linea. È importante notare che la rottamazione del vecchio modem non è condizionata all’acquisto di un nuovo modem da TIM, ma solo all’attivazione di una delle due offerte in fibra ottica.

Questa iniziativa rappresenta un tentativo da parte di TIM di accelerare la transizione verso la fibra ottica, offrendo ai clienti un incentivo economico per fare il passaggio. La fibra ottica offre velocità di connessione molto più elevate rispetto all’ADSL, migliorando notevolmente l’esperienza di navigazione in Internet.

In un momento in cui la domanda di connessioni Internet ad alta velocità è in costante aumento, iniziative come questa possono giocare un ruolo chiave nel facilitare l’accesso a queste tecnologie. Tuttavia, resta da vedere come questa iniziativa sarà accolta dai clienti e se riuscirà a raggiungere l’obiettivo di TIM di aumentare l’adozione della fibra ottica.