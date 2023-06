Joe Biden, la nuova legge sospende il tetto del debito pubblico fino al gennaio 2025

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un accordo che sospende il tetto del debito pubblico statunitense fino al gennaio 2025, evitando così il rischio di default per il Paese. Questa mossa è arrivata dopo settimane di confronto politico e a soli due giorni dalla scadenza del 5 giugno. Il provvedimento, che ha ricevuto l’approvazione del Congresso, stabilisce anche alcuni obiettivi di bilancio.

Joe Biden: cosa sta facendo il presidente?

La firma di Biden ha segnato un momento di sollievo per l’economia statunitense, che avrebbe potuto affrontare una crisi economica nel caso di un default sul debito. Biden ha elogiato i leader del Congresso per la loro cooperazione sulla questione, sottolineando l’importanza del compromesso e del consenso nel raggiungimento di un accordo.

Nel suo discorso dallo Studio Ovale, Biden ha sottolineato che l’accordo ha evitato una crisi e un collasso economico. Ha riconosciuto che non tutti hanno ottenuto ciò che volevano, ma ha sostenuto che l’accordo riflette i valori del Paese e continua a sostenere la crescita economica. Ha anche avvertito che sarebbe stato irresponsabile non raggiungere un accordo, poiché l’economia sarebbe scivolata in recessione e otto milioni di posti di lavoro sarebbero stati persi.

Nonostante il successo dell’accordo, il discorso di Biden ha sollevato alcune domande tra gli osservatori. Alcuni si sono interrogati sui tempi e sui contenuti del discorso, suggerendo che potrebbe essere stato programmato in risposta alla recente caduta del presidente sul palco in Colorado. Nonostante queste critiche, l’accordo rappresenta un passo importante per la stabilità economica degli Stati Uniti.